Bonaventura e un episodio che sarebbe stato interessante da vedere. Orsato mostra il suo vero limite

A dirigere Fiorentina-Bologna gara della 15esima giornata della Serie A è stato Daniele Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Meli e Palermo, Nasca di Bari in sala VAR.

Parte subito in attacco la Fiorentina, al 4′ l’arbitro mostra il cartellino giallo a De Silvestri reo di aver trattenuto Ribery in fase di attacco. All’8′ minuto tocca a Igor essere ammonito per una trattenuta su Orsolini; qui il giallo è meno netto. Al 16′ errore da dilettante per Orsato che non fischia un fallo netto di Schouten su Venuti, fallo che meritava anche l’ammonizione. Numero 30 felsineo che viene ammonito al 27′ invece per un fallo su Castrovilli.

Si passa alla ripresa con Orsato che discutibilmente non ammonisce Paz falloso su Ribery. Al 57′ Domínguez trattiene ripetutamente Castrovilli, Orsato mostra il giallo all’argentino. Al 71′ l’ammonizione tocca a Pezzella per un’entrata sul connazionale Palacio. Al 79′ altro errore di Orsato che sul lato sinistro dell’area rossoblu, ancora su Venuti, non fischia un’evidente punizione.

All’88’ finisce sul taccuino dei cattivi Bonaventura per proteste. Il centrocampista viola si lamentava per un fallo subìto poco prima e non rilevato da nessuno, a cavallo dell’area di rigore avversaria, quando finisce a terra strattonato da un avversario. Episodio che sarebbe stato interessante da rivedere. Due minuti dopo altro giallo, stavolta a Kouame, che impedisce una ripartenza avversaria.

Partita complessivamente sufficiente per Orsato, in alcune occasioni però interpreta erroneamente episodi di semplice valutazione. Dall’alto della sua esperienza mostra forse il suo vero limite, cioè di non essere perfetto quando si ritrova a dirigere partite ‘normali’ come Fiorentina-Bologna.