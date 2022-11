Bonaventura esce allo scoperto, Fiorentina già avvisata sulla sua volontà. Gli elementi per la prosecuzione del matrimonio ci sono tutti

Un giocatore che sta bene a Firenze, un allenatore che lo stima e una società che è stata già avvisata su tutto questo. Gli elementi per la prosecuzione del matrimonio tra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura ci sono tutti.

Il fatto che il suo contratto attuale coi viola scadrà a fine stagione è un fatto ben noto a tutti tanto che è stato cerchiato di rosso nell’agenda dei dirigenti gigliati.

Intanto il giocatore, nelle ultime ore, è uscito allo scoperto: “Ho detto alla società che sto bene qui, sono ottimista. Dopo la sosta per il Mondiale parleremo del mio futuro”.

Appuntamento a fine dicembre, inizio gennaio per dirimere la questione, ma con queste premesse è difficile immaginarsi una Fiorentina senza il suo Jack per la prossima stagione. Intanto lui si è scosso a Marassi, ritrovando la via della rete e facendo una prestazione molto superiore rispetto a quelle fatte vedere nel corso delle ultime due settimane.