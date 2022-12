Bonaventura fa un passo avanti e blocca Sabiri. Stallo Saponara

Passi in avanti sono stati fatti per il rinnovo contrattuale di Giacomo Bonaventura. Il giocatore tra non molto dovrebbe firmare con la Fiorentina fino al giugno 2024.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, gli uomini mercato viola sembrano orientati a non insistere oltre per arrivare a prendere il cartellino di Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) il cui prezzo, alla luce del suo buon Mondiale, è anche in parte salito.

Fase di stallo, invece per il terzo elemento che il contratto in scadenza nel 2023, ovvero Saponara: ogni valutazione verrà fatta solo a fine stagione.