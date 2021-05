Bonaventura: “Fare 3 gol al Bologna non era facile ma dovremmo essere più concentrati. Mancano punti ma resto ottimista per la salvezza”

A segno con un gol ma utile purtroppo solo per un pareggio, Jack Bonaventura ha parlato così ai media ufficiali della Fiorentina: “Abbiamo fatto qualche piccolo errore e questi episodi purtroppo ci ha penalizzato. Fare 3 gol al Bologna non è una cosa facile però dovremmo stare un po’ più concentrati. La nostra condizione è buona, siamo in una situazione fisico-tattica buona e che mi fa bensperare, mancano dei punti per la salvezza ma sono ottimista. Esperienza conta? Conta perché faccio questo campionato da tanti anni e le situazioni sono sempre le stesse. Testa alla Lazio però in casa possiamo fare belle cose, abbiamo fatto delle buone prestazioni e sabato ne dobbiamo fare un’altra”.