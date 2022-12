Bonaventura-Fiorentina si va verso il rinnovo di un anno con opzione: le ultime

La Fiorentina si avvicina a grandi passi verso il rinnovo del contratto di Giacomo Bonaventura. Il senatore di Italiano, in scadenza al prossimo giugno, è pronto a prolungare la propria avventura sotto la cupola del Brunelleschi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, le parti stanno procedendo positivamente, ragionando sulla base di un accordo valido fino a giugno 2024.

Ma c’è di più. I contatti, avviati già da qualche settimana, potrebbero risolversi con l’aggiunta di un altro anno opzionale alla scadenza del rinnovo. Così facendo, l’ex Milan resterebbe in Viola per altre due stagioni, fino al 2025. Un rinnovo importante per una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Italiano.