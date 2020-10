Bonaventura: “Fiorentina, un club che ha ottime prospettive guidata da un allenatore esperto. Europa? Abbiamo le carte in regola per provarci…”

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura intervistato da La Gazzetta dello Sport è tornato anche a parlare della trattativa che lo ha portato in viola: “Alla fine della stagione ho avuto diverse offerte, ma mi sono preso un po’ di tempo visto che ero in Nazionale. Durante il ritiro mi ha chiamato la Fiorentina e ho dato subito l’ok. Penso che sia un club che ha ottime prospettive. La squadra, guidata da un allenatore molto esperto, potrà crescere negli anni grazie a un mix di calciatori esperti e giovani. Commisso? Mi fa piacere vedere il presidente Commisso che segue la squadra con grande passione e partecipazione. Avere il presidente così vicino è un grande stimolo per fare bene. Europa? Abbiamo le carte in regola per provare a fare una grande stagione. Tutti dobbiamo scendere in campo con l’ambizione di puntare a giocare in Europa il prima possibile”.

