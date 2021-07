Su Instagram il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha voluto salutare il ritiro di Moena postando una foto che lo ritrae sul campo del Benatti. Queste le sue parole a descrizione del post: “Ciao Moena! Intense giornate di allenamento in un paesaggio fantastico e in una bella cornice di tifosi. Grazie a tutti per essere stati con noi!!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Bonaventura (@jackbonaventura)