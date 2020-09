Bonaventura: “Ho accettato subito la chiamata della Fiorentina. I dettagli sul mio contratto”

Dopo la presentazione di Sofyan Amrabat, oggi è il turno di Giacomo Bonaventura: il nuovo centrocampista della Fiorentina ha firmato un contratto biennale.

Queste le sue parole: “Non mi aspettavo niente di particolare dopo l’addio dal Milan. Sapevo che questo sarebbe stato un mercato difficile: dopo il lockdown tante squadre non si sono mosse tante. Ho avuto diverse richieste e ho preso tempo per pensarci: ho ricevuto la chiamata della Fiorentina in Nazionale e ho accettato subito. In squadra ci sono tanti centrocampisti di qualità e questo fa bene alla squadra perché più c’è concorrenza e più si alza il livello. Sono molto motivato e voglio fare un campionato importante. Fisicamente mi sento molto bene, l’anno scorso ho giocato per tutta la stagione. La Fiorentina per me rappresenta una nuova sfida, una squadra che mi è sempre piaciuta. Al Franchi ho sempre trovato una bell’atmosfera e un tifo importante. Ho firmato due anni di contratto con opzione per il terzo”.