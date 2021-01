Bonaventura: “Il gol lo dedico a mio figlio nato da poco, ma l’importante era vincere. Il mio record…”

Al termine dell’allenamento di stamani ha parlato ai canali social della Fiorentina il centrocampista viola Giacomo Bonaventura. Queste le sue parole: “Sono contento di aver fatto gol. L’importante era vincere. Questa rete la dedico a mia moglie e a mio figlio nato da poco. Il mio record di gol segnati nelle ultime dieci stagioni è un grande orgoglio per me, soprattutto condividerlo con due attaccanti del calibro di Ilicic e Quagliarella. È bello per me che sono un attaccante. Dobbiamo prepararci al meglio per le due sfide contro Torino e Inter che saranno molto dure”.

