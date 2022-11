Bonaventura: Il lieto fine è dietro l’angolo. Appuntamenti in agenda per l’intesa definitiva

Giacomo Bonaventura-Fiorentina: è questione di giorni, questione di firme, ma il rinnovo contrattuale si farà. Su Il Tirreno si legge questo stamani perché c’è la volontà di dare seguito alle intenzioni e la sosta sembra essere arrivata al momento adatto per fare le cose nel modo giusto e con i tempi giusti.

C’è già stato un contatto tra il management viola e l’entourage del calciatore ed è stato appunto per mettere in calendario un paio di appuntamenti utili a trovare il punto di incontro sull’anno in

più da aggiungere all’accordo in essere e portare la nuova scadenza da giugno 2023 a giugno 2024.

Dal punto di vista economico, la Fiorentina tende a risparmiare qualcosa su un calciatore che al rinnovo compirà 34 anni e dall’altro c’è il calciatore che cerca di monetizzare (attualmente ha un ingaggio di 1,5 milioni di euro). Ma i viola vogliono Bonaventura e viceversa: si va verso un lieto fine.