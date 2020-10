Bonaventura: “La Fiorentina il mio trampolino per l’Europeo”

Nel corso dell’ultimo mercato, Giacomo Bonaventura, ha scelto la Fiorentina come sua nuova società dopo la fine del rapporto con il Milan. Il centrocampista spera di fare bene con questa maglia anche per rimanere nel giro della Nazionale: “Speriamo che Firenze sia il mio trampolino per l’Europeo, ci tengo a fare bene”. Questo ha dichiarato alla Rai dopo l’incontro vinto dagli azzurri con la Moldavia, partita giocata proprio al Franchi.

