Bonaventura la sblocca subito, poi segna ancora Milenkovic e la Fiorentina batte con disinvoltura la Sampdoria

Per non perdervi neanche un’emozione della partita aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 del computer.

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2 (3′ Bonaventura, 57′ Milenkovic)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta (45′ Igor), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (83′ Barak), Duncan (65′ Duncan); Ikonè, Jovic (45′ Cabral), Kouame (83′ Saponara). All. Vincenzo Italiano.

93′ – Finisce qui! Fiorentina batte Sampdoria 2-0

92′ – Pressato perde palla Bonaventura, tiro dal limite di Caputo bloccato da Terracciano

90′ – 3 minuti di recupero

88′ – Cross di Murru, testata di Leris alquanto improbabile

86′ – Cabral va via in area e scarica per Ikonè, da qui a Bonaventura che calcia forte ma trova i piedi di Audero

83′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Kouame e Mandragora, dentro Saponara e Barak

82′ – Pericolosa la Sampdoria con il tiro a botta sicura di Djuricic sul quale si immola Igor, ma era comunque fuorigioco

80′ – Ancora Ikonè sulla corsa per Dodò che dal fondo mette un bel pallone in mezzo, ma Cabral arriva in ritardo

78′ – Bel lavoro di protezione palla di Cabral che guadagna punizione

75′ – Giro palla infinito della Fiorentina che sembra voler giocare con il cronometro

73′ – Biraghi prova a suggerire per Cabral, con la punta del piede chiude un difensore della Samp

71′ – Ottima uscita palla al piede della Fiorentina, con una grande gestione del pallone da parte di Ikonè

70′ – Altro cambio nella Sampdoria: esce dolorante Augello, entra Murru

65′ – Cambi nelle due squadre: fuori Duncan e dentro Amrabat per la Fiorentina, fuori Villar e Ferrari per Quagliarella e Vieira nella Sampdoria

64′ – Bella iniziativa di Cabral che va via sulla sinistra, ma perde il tempo dell’assist e non riesce a mettere in mezzo il pallone

62′ – Buona chiusura di Biraghi sulla fascia sinistra, poi però non parte il contropiede della Fiorentina

60′ – Cross di Augello insidioso, Terracciano indeciso nell’uscita ma Igor allontana

57′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! 0-2!!! Calcio d’angolo teso di Biraghi, Milenkovic attacca il primo palo e proprio come contro lo Spezia svetta di testa e mette dentro.

56′ – Bel cross di Mandragora, il pallone sbuca per Bonaventura che tutto solo di testa non trova la porta

53′ – Ikonè riceve palla in area ma ancora una volta sul destro, e ovviamente il suo cross in mezzo non parte bene

51′ – Gabbiadini si smarca al limite dell’area e calcia col sinistro, Igor sporca in corner

50′ – Battuta corta per Ikonè che tenta il numero in area, ma si allunga troppo il pallone e non riesce a concludere

48′ – Ikonè riceve palla a destra, viene sbilanciato da Augello e conquista punizione

47′ – Assolo di Augello che passa centralmente e va al tiro dalla distanza, ampiamente fuori

45′ – Comincia il secondo tempo

45′ – Girandola di cambi all’intervallo: nella Sampdoria fuori Montevago e dentro Gabbiadini. Nella Fiorentina fuori Martinez Quarta e Jovic, dentro Igor e Cabral

SECONDO TEMPO

52′ – Finisce il primo tempo, Fiorentina in vantaggio 1-0

51′ – Break strepitoso di Bonaventura che passa e allarga per Biraghi, cross addosso a un difensore e azione che sfuma

47′ – Giocatona di Caputo che si gira e calcia a giro, decisiva la deviazione di Quarta per prolungare il pallone di poco sopra la traversa

45′ – 7 minuti di recupero

45′ – Ottima azione sulla sinistra della Sampdoria, cross di Augello per Djuricic che appoggia su Caputo, tiro ribattuto e Fiorentina che si salva

44′ – Scivolano continuamente i giocatori della Fiorentina, complice un campo non in perfette condizioni

42′ – Completamente avulso dal gioco Jovic, che non riesce a tenere un pallone

39′ – Replay da far gelare il sangue: Terracciano ha preso il pallone proprio sulla linea. Sarebbe stato rosso per il portiere della Fiorentina

38′ – Brivido Terracciano, che sceglie male il tempo dell’uscita e poi rimedia prendendo il pallone appena dentro l’area. Il VAR controlla ma per fortuna è tutto regolare

37′ – Finalmente riprende la partita

36′ – Cambio nella Sampdoria: non ce la fa Amione, entra Murillo

34′ – Ancora Amione a terra, gioco nuovamente fermo. Ci sarà tanto recupero

32′ – Rigore tolto alla Fiorentina. Marinelli torna indietro sulla decisione del campo, valutando non falloso l’intervento di Audero e Villar su Jovic

31′ – Marinelli va al monitor per capire l’entità del contatto

30′ – Ovviamente il VAR sta controllando

29′ – Rigore per la Fiorentina! Punizione battuta malissimo da Villar, parte il contropiede della Fiorentina con cross di Kouame per Jovic, Audero esce e travolge l’attaccante della Fiorentina

28′ – Spinge Milenkovic su Caputo, punizione da centrocampo per la Samp

25′ – Ce la fa Martinez Quarta nonostante il colpo subito

23′ – Contrasto durissimo tra Leris e Martinez Quarta, ha la peggio il difensore della Fiorentina. Leris ammonito

21′ – La Fiorentina prova a sfondare centralmente in area con Bonaventura e Kouame, ma la Sampdoria spazza

18′ – Duro intervento di Amione su Bonaventura, ma il giocatore della Sampdoria ha preso la palla

17′ – Bravissimo Dodò a recuperare in velocità Augello, passargli davanti e farsi fare fallo

15′ – Colley si mangia il pareggio! Da corner, palla spizzata per lui che da due passi di testa non trova la porta

14′ – Cross dalla destra della Samp, Montevago di testa murato in angolo da Quarta

12′ – Clamoroso gol sbagliato dalla Fiorentina! Ikonè lanciato in campo aperto, salta Audero e con la porta vuota decide di passare a Kouame che viene murato da un difensore

9′- Brutta palla persa centralmente dalla Fiorentina, per fortuna Djuricic sbaglia il suggerimento per Caputo

7′ – Corner Samp battuto all’altezza del primo palo, ci prova di tacco ma senza fortuna Caputo

5′ – Il gol viene convalidato dopo un controllo in sala VAR sulla posizione di Dodò

3′ – GOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! 0-1!!! Azione strepitosa in ripartenza di Kouame, apertura per Ikonè che serve in area Dodò, pallone basso sul primo palo dove arriva Bonaventura che mette dentro di rapina.

2′ – Prima iniziativa della Samp, Augelle mette in mezzo per Montevago che però viene anticipato

0′ – Si comincia!

Terza trasferta di fila per la Fiorentina che torna in Liguria dopo la vittoria allo scadere con lo Spezia e si trova di fronte una Sampdoria in grossa difficoltà, societaria e tecnica. Un’occasione utile per cercare il filotto e fare poker, considerate anche le vittorie in Conference: sarebbe una prima conferma stagionale dopo tanti alti e bassi. La squadra di Italiano ha anche il compito di riscattare il pesantissimo 4-1 di pochi mesi fa, che rischiò di far saltare il ritorno in Europa. Appuntamento alle 15 al ‘Ferraris’, agli ordini del sig. Marinelli della sezione di Tivoli, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA: Audero, Amione, Augello, Villar, Djuricic, Caputo, Colley, Bereszynski, Ferrari, Montevago, Leris. All. Dejan Stankovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikonè, Jovic, Kouame. All. Vincenzo Italiano.