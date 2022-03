Bonaventura mette l’Empoli nel mirino

Ha l’Empoli nel mirino ma intanto si allena ancora a parte. Bonaventura, durante la seduta di ieri, ha svolto di nuovo un programma personalizzato, come nei giorni scorsi. Tutti gli altri, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, hanno invece lavorato in gruppo, anche se mancano ancora nove giocatori impegnati con le varie nazionali.

Fra i più felici nelle diverse rappresentative c’è Lucas Torreira che è stato in campo per circa quindici minuti nella vittoria dell’Uruguay contro il Cile per 1-0.