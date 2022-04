Bonaventura no, Odriozola ni: Le condizioni dei due acciaccati

Inizierà con oggi la nuova settimana di allenamenti della Fiorentina, già proiettata con la testa al big match di domenica a Napoli. Dalle 17 i viola si ritroveranno al centro sportivo Astori e i nodi da sciogliere per Italiano saranno subito tanti. Al di là della squalifica di Torreira, che tornerà contro il Venezia, sono da monitorare sia le condizioni dei lungodegenti Bonaventura e Odriozola che di Ikoné che nelle ore subito prima del derby ha accusato un guaio che lo ha messo ko.

Come scrive La Nazione, sul fronte dell’ex Milan la cautela resta d’obbligo, visto che Jack – nonostante un percorso di lavoro individuale che è andato avanti nel corso della sosta – non è in grado ad allenarsi coi compagni da quasi un mese: il fastidio muscolare accusato con il Bologna è ormai superato eppure la mezzala avverte dolore non appena aumenta i carichi di lavoro.

Più ottimismo invece su Odriozola, che domenica è stato risparmiato per precauzione, così come sull’ex Lille che punta a tornare disponibile per la trasferta al Maradona. Dove è scontato che nella zolla di play figuri Amrabat, già testato come regista dal 1’ nelle recenti trasferte di La Spezia e di Reggio Emilia.