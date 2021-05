Bonaventura pronto a riprendersi la Fiorentina di ora ma anche quella del futuro

Tornerà dal primo minuto, dopo la squalifica contro la Juve, Jack Bonaventura che dovrebbe avere la meglio su Castrovilli: a prescindere comunque da chi gli lascerà il posto, l’ex milanista sarà nell’undici titolare di domani pomeriggio anche perché col passare dei mesi è diventato sempre più inamovibile, per Prandelli come per Iachini. E spesso è stato uno dei pochi volti positivi, anche nelle giornate più dure. Bonaventura si riprenderà quindi la Fiorentina di domani a Bologna ma dovrebbe riprendersi anche quella della prossima stagione, grazie ad una duttilità che lo renderà utile un po’ per qualunque allenatore arriverà a Firenze.