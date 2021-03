Bonaventura pronto a tornare titolare. Sensazioni positive: Verso il poker di recuperi

Le condizioni fisiche di alcuni calciatori della Fiorentina, stanno progressivamente migliorando. Ci sono sensazioni positive sulla possibilità di convocare per la trasferta di Benevento sia gli attaccanti Kokorin e Kouame, sia il centrocampista Amrabat, quest’ultimo uscito per noie alla schiena nella sfida di domenica scorsa al ‘Franchi’ contro il Parma.

Migliora anche Castrovilli che sta provando a smaltire una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra e riprendere così il suo posto al centro del campo.

E proprio in linea mediana ci sarà Bonaventura che domenica scorsa ha fatto uno spezzone di gara contro il Parma e che in terra campana tornerà ad essere titolare. “Sto bene, mi sono allenato bene, sono stato fermo poco quindi non ho perso tanto la condizione” ha dichiarato l’ex milanista.