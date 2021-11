Bonaventura: “Questa Fiorentina mi piace perché ha spesso la palla. Da giovane all’Atalanta non mi presero perché ero troppo piccolo”

A DAZN e Cronache di Spogliatoio ha parlato il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura. Queste le sue parole: “Il mio carattere? Non penso a quello che gli altri pensano di me, cerco sempre di essere me stesso. Non sono timido sono riservato, mi piace tenere le cose per me. Poi c’è il lato calciatore che vedono tutti. Ho sempre creduto di poter giocare tanto in Serie A visto il mio esordio a 18 anni. Poi in mezzo c’è tanto impegno e costanza. Mi sento ancora molto bene e in forma, spero di giocare ancora tanto”.

E sul ruolo di mezzala: “La parte più bella del ruolo è la fase offensiva, gli inserimenti e l’arrivo al tiro. Anche il gioco sporco in mezzo al campo mi carica. Quest’anno alla Fiorentina abbiamo tanto la palla e nel gioco sono spesso in fase di costruzione più che nella fase finale del gioco”.

E su chi l’ha scoperto, ovvero Antonio Buongiorni: “Ho fatto dei provini con l’Atalanta, dove mi aveva già adocchiato. Non mi avevano preso perché ero troppo piccolo. Dopo qualche anno al Margine Coperta invece mi presero a Bergamo, ero cresciuto. Mi ha aiutato tanto e lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me”.