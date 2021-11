Bonaventura raggiunge le 300 presenze in Serie A: “Quest’anno vogliamo rendere felici i tifosi viola che sono sempre al nostro fianco. Grazie per il supporto”

Con la gara giocata ieri a Torino contro la Juventus il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha collezionato 300 presenze in Serie A. Per celebrare questo traguardo il giocatore viola ha postato una dedica sul suo profilo Instagram rivolta anche ai tifosi viola:

“Grazie di cuore a tutte le persone che ho incontrato durante il mio cammino. Grazie ai compagni di squadra, agli allenatori, ai dirigenti e ai tifosi di tutti i club in cui ho giocato. Grazie ai miei amici e alla mia famiglia che sono sempre stati con me durante questi anni. Un grande grazie anche a chi non ha creduto in me, a chi mi ha criticato e a chi non mi ha capito: siete stati voi a rendermi più forte e ad alimentare il fuoco dentro di me.

Ora testa alla prossima partita, che è la cosa più importante. Quest’anno vogliamo rendere felici i nostri tifosi, che sono sempre al nostro fianco. Grazie per il supporto. Ci vediamo allo stadio! Forza viola”.

Di seguito il post originale: