Bonaventura ringrazia e congeda Iachini, ma non perde tempo a dare il benvenuto a Gattuso

Sui social è già partita la Gattuso mania, e Giacomo Bonaventura non ha perso tempo. L’ex centrocampista del Milan ha postato sul suo profilo Instagram due stories in cui idealmente avviene il passaggio di testimone tra Iachini e Gattuso. Nella prima foto pubblicata ecco l’immagine di Iachini con su scritto: “Un grande allenatore. Un guerriero umile! Grande Mister! Grazie di tutto.” Di seguito ha postato poi una foto che lo ritrae insieme a Gattuso ai tempi del Milan, quando entrambi lottavano per la causa rossonera.