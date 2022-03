Bonaventura, sì all’opzione. Ad un passo il rinnovo con la Fiorentina

L’ottima stagione disputata fino ad ora da Jack Bonaventura ha convinto la Fiorentina a far scattare l’opzione di rinnovo presente nel contratto firmato nell’estate 2020 dal centrocampista. Ne è sicura La Nazione: l’ex giocatore del Milan, dunque, continuerà a vestire la maglia viola almeno fino alla fine del campionato 2022-23.

Non è da escludere, inoltre, un ulteriore prolungamento per cementificare un’intesa che in questa stagione ha dato dei risultati davvero positivi. Oltre ad essere un giocatore importante in campo, Bonaventura lo è anche nello spogliatoio della Fiorentina. Il suo obiettivo è cercare di tornare in Europa, visto che la sua ultima presenza in competizioni internazionali risale ormai a quattro anni fa.