Bonaventura soffre di vertigini: Rosati lo immortala così FOTO

Giornata di riposo per la Fiorentina. Dopo la partita contro la Polisportiva C4 Foligno, mister Italiano ha concesso 24 ore di riposo ai suoi giocatori, che torneranno in campo domani. Bonaventura, Rosati, Terracciano e Venuti si sono concessi una gita alla Terrazza delle Dolomiti, che si trova poco sopra il comune di Canazei. Divertente l’Instagram Story pubblicata dal terzo portiere viola, che mostra un Bonaventura tenuto per i piedi mentre si affaccia per vedere la visuale dall’alto. Come è evidente dalla foto ed è stato scritto da Rosati, il centrocampista della Fiorentina soffre di vertigini.

Ecco lo scatto pubblicato su Instagram dal terzo portiere viola: