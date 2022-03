Bonaventura stop: Pronta l’alternativa per Italiano. Si cambia in attacco

Come avete potuto leggere ieri su Fiorentinanews.com, Giacomo Bonaventura non si è allenato con la squadra, ma ha fatto lavoro differenziato al centro sportivo. Il centrocampista della Fiorentina è in dubbio per la prossima partita contro l’Inter, anche se c’è ottimismo almeno circa al vederlo convocato per questa sfida.

Qualora non potesse scendere in campo o fosse consigliabile farlo partire dalla panchina, Vincenzo Italiano ha già pronta l’alternativa che si chiama Alfred Duncan.

Rispetto alla gara col Bologna della scorsa domenica, ci sarà qualche cambiamento in attacco, dove il terzo dovrebbe essere Riccardo Saponara (confermati Gonzalez e Piatek).