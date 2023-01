Bonaventura: tra passato (contro Galliani) e futuro (il rinnovo), Jack è alla ricerca delle conferme

“L’acquisto di Bonaventura è una delle cose più anomale che mi sia successa in 29 anni di mercato. Saltato lo scambio Biabiany-Zaccardo, ci è venuta questa idea. Il giocatore era già a Milano perché questa era la sua destinazione, anche se in un’altra squadra (l’Inter, ndr)”.

Parlava così Adriano Galliani nel 2014 dell’arrivo al Milan di Giacomo Bonaventura, che adesso ritroverà il dirigente che lo portò in rossonero da avversario con la Fiorentina, che sfiderà il Monza al rientro e non può più sbagliare. Per il centrocampista viola sono 18 le gare stagionali, 3 le reti, Lui è tra i pochi sicuri di una maglia da titolare e nelle prossime settimane spera di trovare l’accordo definitivo per il rinnovo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.