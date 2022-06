Bonazzoli: “La Fiorentina a Salerno era intimorita, non faceva quello che sapeva fare. C’era l’inferno intorno al campo”

Attaccante della Salernitana, Federico Bonazzoli a Cronache di Spogliatoio ha ricordato la giornata del match con la Fiorentina, dove la squadra viola andò in difficoltà a livello ambientale:

“Quando uscii dal tunnel degli spogliatoi contro la Fiorentina, là fuori c’era l’inferno. Le tribune a picco erano gremite, non si riusciva a sentire neanche la propria voce. La verità è che se giochi contro la Salernitana all'”Arechi”, hai paura. Non è retorica, è veramente diverso dagli altri posti. La Fiorentina era in corsa per l’Europa, ma si vedeva che era intimorita. Non facevano quello che sanno fare. Il frastuono raggiungeva decibel sensazionali. La curva cantava, allo stadio c’era gente di ogni tipo. Vivevamo nel caos. Tanto che neanche le urla arrivavano alle orecchie”.