Bonelli: “Il cemento ha sempre unito tutte le forze politiche. Incredibile che si voglia utilizzare il Recovery Fund per rifare l’Artemio Franchi”

Il coordinatore nazionale dell’esecutivo dei Verdi Angelo Bonelli ha parlato anche di Artemio Franchi durante la sua intervista per l’Agenzia SprayNews. Queste le sue parole: “Ma quale transazione ecologica? Il cemento ha unito sempre tutti: destra, sinistra e centro. Sembra vogliano utilizzare duecento milioni e passa del Recovery Fund per la ricostruzione del nuovo stadio della Fiorentina con il plauso entusiasta di tutte le forze politiche. Questo la dice lunga sull’attenzione all’impatto ambientale del cemento. Non è un caso che la legge sul consumo di suolo non è mai stata approvata”.