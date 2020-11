Bonera: “La partita con la Fiorentina è stata affascinante e sappiamo quanto valgono. Rebic è ancora condizionato dal gomito”

C’è ancora Daniele Bonera a presenziare in sala stampa per il Milan, che domani affronterà la Fiorentina: “E’ una partita difficile, sempre stata una gara affascinante, alla quale noi arriviamo in un buon momento. La Fiorentina ha attraversato un momento un po’ così ma sappiamo il valore che hanno. Rebic? Il gomito lo ha condizionato e non è ancora al 100%, anche per il suo modo di giocare è un po’ bloccato. Abbiamo rivisto la partita e fatto delle considerazioni con lui, appena tornerà al 100% le sue caratteristiche torneranno fuori ancora, ma già col Lille si è visto”.

