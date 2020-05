Bonetti: “Tifo Juventus da quando sono piccola, ma da quando sono a Firenze ho un affetto anche per la Fiorentina”

Tatiana Bonetti, attaccante della Fiorentina Women’s, ha rilasciato un’intervista a MagicFanta. Di seguito un estratto delle sue parole: “La maglia numero 10 viola? Non sento il peso di questa maglietta perché so di dare il massimo quando la indosso e so benissimo quello che rappresenta. Trofeo più emozionante? Lo scudetto con la Fiorentina al Franchi! Se avrei voluto più spazio in Nazionale? Sicuramente sì, purtroppo non dipende da me, mi auguro che ci sia del tempo anche per me. Tifo Juventus da quando sono piccola, ma da quando sono a Firenze ho un affetto per la squadra viola”.