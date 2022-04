Bongiorni: “Cabral e Ikoné sono giocatori di livello assoluto. Italiano? Spero che Firenze se lo goda a lungo, ma ho paura che…”

Intervenuto a Radio Toscana, lo storico osservatore Antonio Bongiorni si è soffermato sulla Fiorentina.

“L’avevo detto di Cabral, sono giocatori che hanno una stimmate. Sapevo del suo talento e quando uno ha la rete nel sangue prima o poi deve dimostrarlo. Il gol segnato ieri è davvero tanta roba, per me è un brasiliano atipico. Lo stesso Ikoné ha vinto un campionato in Francia, aveva solo bisogno di tempo: è un giocatore di livello assoluto. Gonzalez? E’ stato pagato tanti soldi, ma sta dimostrando il suo valore”.

Continua così Bongiorni: “Italiano è uno diretto, fa capire ai giocatori che sono loro al centro del progetto. E’ un grande allenatore, spero che Firenze se lo goda a lungo ma ho paura che nei prossimi anni possa ambire a palcoscenici ancora più importanti. Che lavoro sta facendo il mister assieme al suo staff tecnico? La Fiorentina è una squadra che corre tantissimo, è come il Liverpool perché viene a pressarti alta alzando la linea difensiva. Se giocasse nelle coppe europee che non siano la Champions, sono convinto che batterebbe chiunque”.