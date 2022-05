Bongiorni: “Italiano mastica calcio dalla mattina alla sera. Biraghi non ha grande personalità, ma è meglio di Alex Sandro”

L’osservatore ed ex calciatore Antonio Bongiorni ha parlato a Radio Bruno Toscana, toccando tutti argomenti a tema Fiorentina, a cominciare dall’allenatore Vincenzo Italiano: “Bonaventura me lo disse subito, Italiano mastica calcio dalla mattina alla sera. Lavora molto seriamente ed è bravo a valutare i suoi calciatori ogni settimana. È la dimostrazione che può vincere la meritocrazia. A Firenze si vede che c’è un progetto ambizioso, spero che Italiano possa riportare la Fiorentina in Europa. È obbligatorio vincere contro la Sampdoria“.

E aggiunge: “Firenze è finalmente esplosa. Ha aspettato tanti anni con pazienza, adesso la rotta è cambiata e deve essere la società ad accompagnare il salto di qualità. Ci sono tanti giocatori da valorizzare: Ikoné deve ancora esplodere, così come Cabral, che comincia a far vedere cose importanti, e González. Penso che serva un attaccante che accompagni la crescita di tutti questi giovani. Un’eventuale permanenza di Milenkovic sarebbe ottima, in porta servirebbe alzare il livello, ad esempio con Meret. Biraghi? Lo reputo un po’ timido, non credo abbia grande personalità. Ha un’ottima spinta, secondo me è superiore anche ad Alex Sandro“.