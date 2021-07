Bongiorni: “Lasciare fuori da un progetto futuro uno come Antognoni è una pazzia. La Fiorentina aveva in casa la persona giusta per il settore giovanile…”

Antonio Bongiorni, grande talent scout (ha scoperto tra gli altri Pazzini e Bonaventura) ha parlato a Tuttomercatoweb.com della Nazionale ma anche della Fiorentina: “Penso che per gli azzurri possa essere la volta buona, ma potrà incidere molto la direzione arbitrale, vedi il rigore molto dubbio dato ieri agli inglesi”.

Sui viola ha detto: “Lasciare fuori da un progetto futuro una persona importante come Giancarlo Antognoni è una pazzia. Per il Settore Giovanile, invece, serve una persona che sa che cosa significhi crescere e non abbia la testa proiettata subito ai risultati. L’uomo giusto era in casa: Cesare Prandelli”.