Boniek: “Lech Poznan-Fiorentina sarà una sfida alla pari. Entusiasmo e gioventù possono trascinare i polacchi”

L’ex calciatore ed oggi vice Presidente Uefa Zbigniew Boniek, al Corriere dello Sport-Stadio, ha commentato così il sorteggio che ha accoppiato Fiorentina e Lech Poznan in Conference League: “È una sfida alla pari. La Fiorentina è in crescita, è ancora in corsa su tre fronti e in Europa sta andando forte. Ma il Lech fatto 3 gol al Villarreal e ha eliminato il Bodø/Glimt. Non è un gruppo di sprovveduti. Hanno entusiasmo e gioventù a trascinarli”.