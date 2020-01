Bonifazi: La Fiorentina offre una bella somma…Cairo vuole ancora di più!

Sondaggi di tante squadre ma sono Fiorentina ed Atalanta le pretendenti principali per il difensore, di proprietà del Torino, Kevin Bonifazi. Il club viola sta provando a spron battuto a prendere il giocatore. Su Tuttosport si legge che i gigliati sono arrivati a mettere sul piatto qualcosa come 12 milioni di euro, per uno che quest’anno non è stato certo utilizzato con continuità da Mazzarri. Soldi però che al patron granata Cairo non bastano ancora: la richiesta è di 15 milioni.

Tra l’altro Bonifazi ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Toro e il suo ingaggio è passato in poco tempo da 450 mila euro netti a quasi un milione.