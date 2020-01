Bonifazi spinge per venire alla Fiorentina

Kevin Bonifazi è indubbiamente un giocatore che ha mercato in questo momento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore centrale di proprietà del Torino, sta spingendo per venire alla Fiorentina. Su di lui c’è anche la Spal, dove ha già giocato, che insiste per riportarlo a Ferrara: 10 milioni di euro più tre di bonus per il suo cartellino. Questa la cifra che, sempre secondo il giornale citato, il patron biancazzurro Colombarini sarebbe disponibile ad investire per il calciatore granata.