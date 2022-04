Boquete e Panico concordano: “Tre finali per restare in Serie A: ripartire dal secondo tempo di oggi”

Al termine della sconfitta esterna di quest’oggi contro l’Inter, che spinge la Fiorentina Women vicino alla zona retrocessione, il centrocampista delle viola Veronica Boquete ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Questo il suo commento della sfida di quest’oggi:

“É stata una partita dura. siamo consapevoli di quello che ci stiamo giocando e forse nella prima parte della partita abbiamo avuto troppa tensione: due errori nostri hanno permesso all’Inter di andare in vantaggio, e questo ha condizionato il resto della partita. Nel secondo tempo si è vista una Fiorentina più coraggiosa: abbiamo creato occasioni, calciato molte volte in porta ,abbiamo anche rischiato ma si è vista una squadra che voleva vincere per restare in Serie A. Adesso ci aspetta un finale di stagione molto duro. Le 3 partite di qui alla fine del campionato? Saranno tre finali. Due scontri diretti e una impegnativa partita contro la Roma. Il lato positivo di tutto questo è che dipende tutto da noi. Se noi vinciamo e facciamo le partite che dobbiamo fare rimarremo in Serie A, questo allo stesso tempo ci mette pressione ma ci da anche molta fiducia. Adesso ci dobbiamo preparare bene per la ‘guerra’”

Oltre al centrocampista anche mister Patrizia Panico ha espresso la sua: “Ci mancano tre partite dove dovremo entrare in campo per novanta minuti come abbiamo fatto oggi nel secondo tempo qui contro l’Inter. Cattive, determinate e orgogliose. Questo dobbiamo fare”.