Borghi: “Amrabat è un buonissimo centrocampista per la Serie A, ma non è che se un giocatore fa due mesi bene…”

A DAZN il giornalista Stefano Borghi ha parlato di Marocco e di Sofyan Amrabat dopo la vittoria di ieri contro il Belgio al Mondiale. Queste le sue dichiarazioni:

“Amrabat è uno dei leader di questa nazionale, è un giocatore affidabile. Però non è che uno fa due mesi bene e merita la Champions League, fa due mesi male e deve smettere. La prima stagione di Amrabat alla Fiorentina non è stata buona, anche se era in un modulo totalmente diverso di giocare rispetto a quello dell’Hellas. In questa stagione, invece, ha fatto prestazioni buone, soprattutto quando Italiano ha girato il triangolo di centrocampo. Per me è un grandissimo centrocampista per il campionato italiano”.