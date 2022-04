Borghi: “Cabral è il vero investimento della Fiorentina in attacco. Mi aspetto una grande stagione per lui l’anno prossimo”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi è tornato sulla partita tra Napoli e Fiorentina: “Una grande vittoria, un premio meritatissimo per i viola che sono la squadra che ha fatto il salto più netto rispetto all’anno scorso. È stato scelto un allenatore giusto, sono stati fatti degli investimenti importanti su alcuni giocatori. Il fatto che senza Vlahovic la media punti sia aumentata è incredibile. Avevo detto che se avesse trovato i gol degli esterni la Fiorentina avrebbe potuto vincere qualsiasi partita, e infatti a Napoli è successo proprio questo”.



E poi ha aggiunto: “Cabral è il vero investimento della Fiorentina in attacco, anche in ottica progettuale futura. Il brasiliano ha bisogno di ambientarsi, ma ho fiducia nel lavoro che potrà fare con lui Italiano. Mi aspetto che la prossima stagione sarà molto interessante per Cabral. Riguardo alla classifica, il quarto posto è ovviamente lontano ma la possibilità che la Fiorentina vada in Europa League o Conference League è concreta e sarebbe un traguardo enorme”.