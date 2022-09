Borghi: “Cabral sembra anestetizzato, Jovic non è ariete da area di rigore. La Fiorentina non concretizza, Igor in difficoltà ed il reparto difensivo è corto”

Sul proprio seguitissimo canale Youtube il giornalista e telecronista di Dazn Stefano Borghi analizza il momento della Fiorentina e la sconfitta della squadra gigliata a Bologna: “I valori della Fiorentina al momento non riescono ad emergere. La squadra viola si è lamentata ed ha alzato i toni col ds Pradè, ed a mio modo di vedere ragione di farlo. Il contatto tra Kasius e Martinez Quarta è fallo, e di conseguenza quello di Orsato è stato un errore che doveva essere cambiato. La Fiorentina però ha dei problemi perché sia in campionato che in Conference League l’avvio di stagione è stato molto al di sotto delle aspettative. Problema principale è la concretezza, poi a Bologna ci sono anche state sbavature difensive incredibili. Igor ha iniziato male la stagione ed il brasiliano è un giocatore importante. Ha avuto problemi fisici ed ha già preso due rossi: il suo errore sul gol del pari bolognese è marchiano. Il reparto difensivo è corto, manca Milenkovic, ma il problema della Fiorentina è di concretizzazione”.

Prosegue quindi Borghi: “La squadra crea, non a Bologna in cui ha giocato certamente una delle partite peggiori, ma col Riga ad esempio ha calciato più di 30 volte segnando un solo gol con Barak. Mancano i gol dei centravanti, di Cabral e soprattutto Jovic. Ho la sensazione che Jovic non sia il profilo ideale, perché è un attaccante da coppia e non è un ariete da area di rigore. La Fiorentina è una squadra che ha un potenziale enorme a livello di cross. Biraghi è una macchina di traversoni, lo stesso Dodô è un giocatore che arriva molto bene sul fondo a crossare, anche se ora purtroppo si è fatto male e sarà fuori per un po’. La Fiorentina sa molto bene cosa fare col pallone e ce l’ha spesso, ha spunti, ma poi non sfonda, non trova la rete. Cabral sembra anestetizzato rispetto al giocatore che si vedeva col Basilea. Italiano si è assunto totalmente le responsabilità e mi sono piaciute le sue parole, più di quelle dei dirigenti nel post partita. La squadra deve trovare una svolta rapidamente perché sennò l’effetto positivo della scorsa stagione rischia di diluirsi rapidamente: la squadra ha le carte in regola per migliorarsi”.