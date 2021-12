Borghi: “Fiorentina oltre ogni più rosea previsione. L’innesto di Ikonè comporta un miglioramento evidente”

Su YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha detto la sua sul girone d’andata della Fiorentina: “I primi due pareggi della stagione hanno riportato in una dimensione razionale la squadra di Italiano, sebbene per lui il pari sia un risultato innaturale. Tuttavia ritengo che il pareggio col Verona, sia un ottimo risultato per la Fiorentina che aveva sofferto molto”.

E poi ha aggiunto: “Castrovilli è un valore aggiunto con margini di crescita. Nella prima parte di stagione è stato nullo, in generale a parte l’Europeo per lui il 2021 è stato un anno da dimenticare. Il gol di Verona può rappresentare una ripartenza. Con Ikoné c’è un miglioramento evidente nell’undici titolare viola, il francese e il vero Castrovilli (se tornerà) potranno fare la differenza. La Fiorentina è andata oltre ogni più rosea previsione: la Champions è un obiettivo eccessivo, ma l’Europa no anche perché sono sicuro che i viola continueranno a giocare il loro calcio in ogni partita e contro qualunque avversario”.