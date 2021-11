Borghi: “Il progetto della Fiorentina mi piace troppo, è ambizioso e poggia su basi solide. Questo gruppo può diventare grande”

Su YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi è tornato sulla partita tra Milan e Fiorentina, parlando anche in generale della squadra viola: “I rossoneri hanno perso per colpa di errori individuali, per cui penso possa stare tranquillo in ottica futura. Però sarebbe sbagliato non sottolineare la prestazione coraggiosa e brillante della Fiorentina, che si è ripresa ciò che aveva lasciato finora contro le grandi. A cospetto delle big i viola hanno sempre fatto bene, senza però raccogliere punti, invece stavolta il premio è arrivato”.

E poi ha aggiunto: “Il progetto della Fiorentina mi piace troppo: è moderno, è coraggioso, poggia su basi solide. Mi sono piaciuti gli investimenti, mi intrigano le prospettive che il gruppo può avere. Non bisogna chiedergli di essere grande nell’immediato, però in futuro può diventarlo. Poi è ovvio che i buoni risultati dipendano molto da Vlahovic e quando andrà via, penso a giugno e non a gennaio, bisognerà fare qualcosa di importante per sostituirlo. Però i passi in avanti che sta facendo la Fiorentina a mio avviso sono molto convincenti”.