Borghi: “Importante che Jovic abbia segnato subito, con Italiano può esplodere. A centrocampo non ci sono molte garanzie”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese: “E’ stato importante per i viola trovare subito il gol di Jovic, uno che deve esaltarsi per ritrovare sé stesso. E’ un attaccante di grandissime possibilità, al Real ha fallito ma nella Fiorentina e nel calcio di Italiano può davvero esplodere. Inoltre, può far migliorare la squadra nella varietà del gioco perché non essendo un centravanti puro si abbassa e collabora alla manovra”.

E poi ha aggiunto: “La scelta di Kouame non è casuale, è un giocatore che con Jovic ci sta bene. Probabilmente è stato il migliore in campo. Ci sono poi dei giocatori che devono ancora entrare in forma, penso a Dodo, inoltre c’è bisogno di trovare la quadra in mezzo al campo. In quel reparto non ci sono tante garanzie, lo stesso Maleh è un giovane di prospettive ma alla Fiorentina serve una mezz’ala di qualità”.