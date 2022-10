Borghi: “Jovic non segna, Nico Gonzalez è un ectoplasma. La Fiorentina sta deludendo e ora l’aria intorno a Italiano si fa pesante”

Su YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi è tornato sulla partita di lunedì scorso: “Con la Lazio è arrivata una mazzata per la Fiorentina, squadra da cui ci aspettavamo un rendimento ben diverso. C’è un bisogno incredibile che Milenkovic torni a prendere in mano le redini della difesa. Le statistiche poi evidenziano il problema principale della squadra di Italiano, che ha perso dominando perché non sa segnare”.

E’ evidente che siano state sbagliate le valutazioni sul centravanti. Jovic è appesantito, ma anche gli altri non riescono a segnare. Sottil è indisponibile, Nico Gonzalez continua a essere un ectoplasma. L’unico è Kouame, ma non è di certo un bomber. Adesso l’aria intorno a Italiano si fa tesa”.