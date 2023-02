Borghi: “La Fiorentina fa quasi rabbia. Mi aveva conquistato e ci vedo grandi potenzialità, ma quest’anno è una delusione assoluta. Il Braga…”

Il giornalista Stefano Borghi ha analizzato il momento della Fiorentina sul proprio canale YouTube. Ecco le sue parole: “La Fiorentina è una delusione assoluta di questa stagione, ma secondo me non ha perso identità. Il limite invalicabile è che la squadra non fa gol: lì sono state fatte valutazioni sbagliate sui profili davanti, perché Jovic non è una prima punta e perché Cabral non svolta. Potrebbe essere una coppia, anche se andrebbe rivoluzionato completamente l’impianto di gioco”.

E aggiunge: “Servirebbe un discorso estremamente approfondito sulla Fiorentina: mi guardo tutte le partite, l’anno scorso mi aveva conquistato per le sue potenzialità e per il tipo di proposta. Mi fa quasi rabbia, perché continuo a vederci grandi margini, ma quest’anno la squadra non quaglia mai. Chiaramente è fuori dubbio che la Viola sia la delusione della stagione in Serie A, detto che comunque c’è la Conference League (il Braga è un avversario alla pari, ma forte) e la Coppa Italia, dove la possibilità di andare in finale è concreta“.