Borghi: “Mi piace moltissimo l’idea che la Fiorentina stia cercando uno come Lo Celso. Può tappare una falla vista lo scorso anno”

Sul proprio canale You Tube ha parlato il giornalista e commentatore di DAZN Stefano Borghi, analizzando anche quelle che sono state e potrebbero essere le mosse sul mercato della Fiorentina: “Mi piace tantissimo l’idea che la Fiorentina stia cercando una mezzala/trequartista come Lo Celso per dare ulteriore qualità. La chiave sarà quella di trovare degli equilibri, perché lo scorso anno in alcune situazioni si sono presi gol in modo troppo ingenuo e questo è stato un limite. La Fiorentina però i limiti lo scorso anno li ha abbattuti, facendo un campionato straordinariamente positivo che le ha permesso di tornare in Europa. Ora dovrà passare attraverso il Playoff di Conference League però la stagione è stata strapositiva”.

E ancora: “Credo che accelerare sul piano tecnico magari sia un po’ ingenuo, un po’ naïf, magari si perde qualcosa ma penso che sia la chiave da perseguire sempre. La Fiorentina sta gestendo bene anche la situazione di Milenkovic, che non era facile. Gollini è un buon portiere, affidabile e voglioso di rivalsa, uno di cui ci siamo un po’ dimenticati. Il calciatore ex Atalanta migliora il livello dei ruoli della rosa gigliata. La Fiorentina deve maturare in questa stagione, deve diventare grande. Bisognerà capire se tutte le componenti sono in grado di diventarlo, però le premesse sono piuttosto brillanti”.