Borghi: “Pulgar? Che ci importa se gioca nella Fiorentina? Ci sono giocatori migliori di lui”

Il Cile non riesce a carburare in queste qualificazioni ai Mondiali 2022. E il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, comincia ad essere criticato anche in patria.

L’ex selezionatore della Roja, Claudio Borghi, vede una sorta di privilegio del quale godrebbero i giocatori cileni che giocano, rispetto a quelli rimasti in patria: “Il cileno ha un modo di pensare molto speciale – ha detto – Chiunque va fuori è sempre migliore di quello che è dentro. Per esempio, mi piace molto Ignacio Saavedra. E per me, in questo schema di gioco è migliore di Erick Pulgar. Ma mi dicono che Pulgar è nella Fiorentina. E a me che importa che sia alla Fiorentina se Saavedra è migliore?”.

La sostanza è che la rappresentativa cilena si trova ora al sesto posto del raggruppamento con quattro punti conquistati in quattro partite.