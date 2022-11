Borghi: “Terracciano è stato l’eroe della Fiorentina con lo Spezia. La squadra di Italiano è convalescente ed i risultati sono la miglior medicina”

Una squadra che ancora non convince e con una classifica deludente ed inaspettata: questa la Fiorentina per Stefano Borghi finora. Il giornalista di Dazn sul proprio canale YouTube ha commentato la prova dei ragazzi di Italiano in Liguria: “La Fiorentina ha vinto all’ultimo assalto in casa dello Spezia grazie a Cabral. E’ stata la seconda vittoria di fila della Fiorentina dopo quella in Conference League: era capitato una sola volta in questa stagione, contro Cremonese e Twente. E’ un fattore per la squadra di Italiano. Lo Spezia soprattutto nel primo tempo e prima di andare in svantaggio e pareggiare poi con Nzola, aveva creato tantissimo. Terracciano è stato indubbiamente l’eroe della partita della Fiorentina“.

Ha concluso Borghi: “Per la Fiorentina iniziano ad arrivare i gol degli attaccanti: Jovic ne ha fatti due in Conference e Cabral ha segnato il gol vittoria al Picco, molto pesante. La classifica è però deludente. La squadra sta cercando qualche cambiamento a livello di filosofia ed espressione per trovare quei punti che sono sorprendentemente mancati. Quella viola però non è finora la squadra che ci aspettavamo: c’è ancora un po’ di convalescenza, i risultati sono la miglior medicina possibile”.