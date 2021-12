Borghi: “Vedere giocare la Fiorentina è sempre un piacere. La situazione di Vlahovic non influirà su ciò che Italiano ha creato”

Su YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato delle ultime vicende di casa viola: “La Fiorentina non era partita con l’ambizione dichiarata di arrivare in Europa, ma ora può e deve crederci. I viola sono a 30 punti, cifra che l’anno scorso è stata raggiunta ad Aprile. La Champions League è qualcosa di forse troppo grosso, ma Europa e Conference League sono mete che durante l’anno possono diventare sempre più raggiungibili. Anche perché vedere giocare la Fiorentina ogni volta è un piacere”.

E poi ha aggiunto: “La squadra è trascinata da Vlahovic, che contro la Salernitana si è confermato inarrestabile. Sinceramente non credo che la situazione contrattuale del serbo possa influire negativamente su ciò che la società ma soprattutto Italiano hanno creato. La Fiorentina è una squadra bella, che ha impugnato una filosofia coraggiosa e che sta andando avanti crescendo di giorno in giorno. L’ultima dimostrazione di ciò si chiama Maleh, una mezz’ala interessante che al suo debutto in Serie A ha già segnato due gol e sta dando un contributo interessante. Non scordiamoci poi di Castrovilli, che però quest’anno non riesce a carburare e non so se ritroverà il posto da titolare”.