Borgomanero: “La Fiorentina è stata la mia amante ma ora sono tornato da mia moglie. Della Valle ha investito 300 milioni e ne ha incassati 180 per i viola”

Imprenditore bolognese, che per 17 anni però è stato nel CdA della Fiorentina a fianco dei Della Valle. Paolo Borgomanero vivrà il 6 gennaio alla ripresa del campionato il suo derby glaomur, quando il Bologna scenderà in campo contro i viola: “L’ho detto spesso, la Fiorentina è stata la mia amante, ora, dopo 17 anni, sono tornato da mia moglie, che è il Bologna” questo il pensiero espresso in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Il fondatore dell’Acqua di Parma con Montezemolo e Della Valle, aggiunge: “Di Della Valle sono amico dal ’72, ma il calciofilo son sempre stato io, lui non ne sapeva nulla. Infatti un pomeriggio squilla il telefono e mi fa: “Ho preso la Fiorentina, vienimi a dare una mano”. Quattro volte abbiamo conquistato la Champions, due volte ce la tolse Calciopoli, ma due volte c’andammo. Ricordo all’indomani del successo a Liverpool la festa dei tifosi viola a Diego per le strade della città, noi a comperare le magliette dell’Everton. Ricordo il ricevimento che ci fecero ad Anfield i dirigenti del Liverpool, un gesto di gran classe. I numeri di Della Valle? Ha investito circa 300 milioni, ne ha incassati più o meno 180″.