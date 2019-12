Borini in uscita dal Milan: Genoa in Pole, mentre la Fiorentina…

Con ogni probabilità, visto anche lo scorso impiego sia con Giampaolo che con Pioli, Fabio Borini lascerà il Milan nella prossima sessione di mercato. Il jolly offensivo rossonero ha un contratto in scadenza, e al momento dovrebbe soltanto scegliere la squadra. Nelle passate settimana erano stati avviati contatti concreti con il Torino, ma l’operazione sarebbe quindi stata legata all’uscita di un attaccante in rosa granata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nelle ultime ore è arrivato lo scatto decisivo del Genoa: il presidente dei rossoblu Preziosi si è guadagnato la pole position sulle concorrenti e vuole difenderla. Nelle retrovie inseguono anche Fiorentina e Samp, tuttavia il Genoa farà di tutto per mantenere il vantaggio e tagliare il traguardo.