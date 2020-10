Borja ma che fine hai fatto?

Tornato a Firenze per dare esperienza e sostanza al centrocampo della Fiorentina, Borja Valero ha collezionato appena 40 minuti da inizio campionato. L’ex Inter ha esordito nuovamente con la maglia viola contro il Torino nella prima di campionato, poi è subentrato anche a San Siro contro i suoi ex compagni nerazzurri. Da quel 26 settembre, con la rovinosa sconfitta della Fiorentina, Borja Valero non è più tornato tra i convocati di mister Iachini. L’allenatore viola nella conferenza pre partita contro la Sampdoria aveva svelato qualche piccolo acciacco fisico dello spagnolo dopo la gara contro l’Inter. Tanto piccolo a questo punto non sembra questo infortunio, visto che nemmeno la pausa nazionali è servita al centrocampista per rientrare a disposizione, dopo praticamente un mese dallo stop. Anche oggi, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il suo allenamento è stato differenziato dal gruppo e il rischio di non vederlo nemmeno contro l’Udinese è alto.

0 0 vote Article Rating