Borja Mayoral a priori: lo spagnolo cerca aria nuova anche per giocarsela con Vlahovic

Ad oggi l’idea più concreta sarebbe quella di integrare l’attacco della Fiorentina con l’arrivo fin da subito di Borja Mayoral: lo spagnolo è il classico caso del giocatore giusto, libero nel momento giusto. Non un super titolare che possa, almeno nelle premesse, sostituire il serbo, ma sicuramente uno in grado di affiancarlo, sostituirlo magari a volte e senza farlo rimpiangere. A Roma il classe ’97 non gioca mai e a Firenze partirebbe non da titolare ma con molte più chances.

La Nazione sottolinea comunque come l’operazione potrebbe farsi inizialmente in prestito, anche se sia il giocatore che il Real Madrid vorrebbero concluderla monetizzando. L’attaccante in particolare cerca stabilità, dopo tutta una serie di prestiti: quello biennale con la Roma si chiuderà a gennaio, da capire se se ne aprirà uno anche con la Fiorentina o se si andrà direttamente con una formula più concreta.